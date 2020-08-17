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Алматинцам напомнили о запрете купания в городских реках

16.08.2020, 20:09 4672
Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы предупредил о запрете купания в городских реках, передает Kazakhstan Today.
 
В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили, что по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях купание, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах влекут за собой административную ответственность.
 
Так, купание и катание в протекающих через Алматы реках запрещено, так как они считаются небезопасными. 
 
Во избежание несчастных случаев спасатели Алматы призвали горожан не нарушать правила безопасности на водоемах.
 
Причиной обращения стала фотография людей, купающихся в реке, опубликованная в Instagram. По данным ДЧС, при обходе реки купающихся выявлено не было.
 

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