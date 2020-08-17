Алматинцам напомнили о запрете купания в городских реках

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - ДЧС Алматы предупредил о запрете купания в городских реках, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе городского департамента по чрезвычайным ситуациям напомнили, что по статье 364 Кодекса об административных правонарушениях купание, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, катание на маломерных судах и других плавучих средствах в запрещенных местах влекут за собой административную ответственность.

Так, купание и катание в протекающих через Алматы реках запрещено, так как они считаются небезопасными.

Во избежание несчастных случаев спасатели Алматы призвали горожан не нарушать правила безопасности на водоемах.

Причиной обращения стала фотография людей, купающихся в реке, опубликованная в Instagram. По данным ДЧС, при обходе реки купающихся выявлено не было.

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