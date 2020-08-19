Алматы. 18 августа. Kazakhstan Today - Скончалась главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу Разия Нуркенова, передает Kazakhstan Today.

На 53-м году жизни скоропостижно скончалась главный тренер женской национальной сборной Казахстана по футболу Разия Тулеуовна Нуркенова. В кругу спортивной общественности и болельщиков Разия Нуркенова известна как форвард национальной сборной Казахстана первого в независимой истории страны созыва команды. Игровой путь нашей соратницы начался в составе женского футбольного клуба "Олимп" из Караганды, за который она выступала в период с 1987 по 1991 год", - сообщили в федерации.

В 1989 году Разия Нуркенова вместе с "Олимпом" приняла участие в чемпионате Всесоюзного добровольного физкультурно-оздоровительного общества Советского Союза (ВДФСОП). Турнир прошел как дебютное массовое соревнование по футболу среди женщин и впоследствии был признан первым в истории женским чемпионатом СССР по футболу.

Высокий авторитет, безукоризненное мастерство, добросердечие и коммуникабельность Разии Нуркеновой стали залогом тому, что она в стабильном порядке избиралась одноклубниками капитаном команды", - отметили в федерации футбола.

В 1992 году Разия Нуркенова получила приглашение выступать за российский футбольный клуб ЦСК ВВС из города Самары, цвета которого защищала вплоть до 2001 года в амплуа атакующего хавбека.

Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России.

После завершения игровой карьеры и окончания факультета "Физическая культура" Карагандинского педагогического института, продолжила спортивную деятельность в качестве арбитра, а затем лицензированного УЕФА тренера.

Мастер спорта РК и РФ по футболу.

Трехкратный чемпион России: 1993, 1994, 1996 годы.

Обладатель Кубка России: 1994 год.

Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1996 год.

Коллектив Казахстанской федерации футбола глубоко скорбит по поводу безвременного ухода Разии Тулеуовны Нуркеновой из жизни и соболезнует семье, родным и близким покойной.

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