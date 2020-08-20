В Алматы скончался директор реабилитационного центра Олег Алишев

Алматы. 19 августа. Kazakhstan Today - На 46-м году жизни скончался директор КГП на ПХВ "Реабилитационный центр фтизиопульмонологии "Каменское плато", реаниматолог, анестезиолог Олег Алишев, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщило управление общественного здоровья Алматы на своей странице в Facebook.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Олега Кажмухановича, светлая память ему. Скорбим вместе с родными", - говорится в сообщении горздрава.

Олег Кажмуханович Алишев окончил Казахский государственный медицинский университет имени Санжара Асфендиярова. Неоднократно проходил повышение квалификации в Казахстане и за рубежом.

С мая 2012 года возглавлял противотуберкулезный санаторий "Каменское плато".

С 2016 по 2017 года был главным врачом службы скорой медицинской помощи Алматы.

Работал в медицинских организациях Алматы, управлении здравоохранения города Алматы, являлся главным экспертом департамента организации медицинской помощи Министерства здравоохранения РК.

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