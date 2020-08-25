Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - В понедельник, 24 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юго-западе днем сильные, лишь на юго-востоке и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью и утром туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Акмолинской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, местами туман.

В Мангистауской области местами ожидается гроза, днем возможен град.

В Актюбинской области на юге ожидается гроза.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 16-21 метра в секунду.

В Павлодарской области ночью ожидается туман.

В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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