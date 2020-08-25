Дожди с грозами ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - В понедельник, 24 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
На большей части территории Казахстана сохраняются неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, на юго-западе днем сильные, лишь на юго-востоке и западе погода преимущественно без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Карагандинской области местами ожидается гроза, возможен град, ночью и утром туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.
В Акмолинской области утром и днем местами ожидается гроза, ночью и утром туман.
В Атырауской области ночью местами ожидается гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской, днем в Костанайской областях местами ожидается гроза, местами туман.
В Мангистауской области местами ожидается гроза, днем возможен град.
В Актюбинской области на юге ожидается гроза.
В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 16-21 метра в секунду.
В Павлодарской области ночью ожидается туман.
В Кызылординской области, на большей части Туркестанской области, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
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