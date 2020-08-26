Жителей семи областей предупредили о грозе и граде

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, днем 26 августа в Акмолинской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Карагандинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 70-75%.

Утром и днем 26 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Вероятность шторма составляет 90-100%.

Утром и днем 26 августа, сутки 27 августа в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 26-27 августа местами ожидается гроза, град, туман, ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

26 августа в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, туман, шквал, град. Ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 25 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Туркестанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер западный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Ночью и утром 26 августа в Костанайской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

Также сообщается, что с 24 по 29 августа в районе метеостанции Пешной (Атырауская область) ожидается опасная сгонная ситуация, понижение уровня моря до отметки минус 29,15 БС (Балтийская система высот), в связи с чем могут возникнуть проблемы для судоходства.

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