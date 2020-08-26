Алматинский парк аттракционов оштрафовали за очередь

По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города, в отношении парка "Мир фантазий" за нарушение карантинных мер был составлен административный материал. На парк наложили штраф в размере 230 минимальных расчетных показателей (638 940 тенге).
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором была видна длинная очередь в парк аттракционов.
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