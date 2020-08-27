Система Orphus

В Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами

26.08.2020, 11:32 45253
Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики прогнозируют дожди и грозы, передает Kazakhstan Today.
 
В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 27-29 августа. По данным синоптиков, в ближайшие трое суток высотная ложбина (линия наименьшего давления, где наблюдается сходимость приземного ветра) окажет свое влияние на восточную, юго-восточную половину республики.
 
Ближе к концу недели погоду в западных областях Казахстана будет определять циклон из районов Скандинавии. Поэтому на западе страны местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град. 
 
На остальную территорию республики будет влиять антициклон, с которым будет связано теплая погода, преимущественно без осадков.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая