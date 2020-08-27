В Казахстане ожидаются сильные дожди с грозами

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики прогнозируют дожди и грозы, передает Kazakhstan Today.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 27-29 августа. По данным синоптиков, в ближайшие трое суток высотная ложбина (линия наименьшего давления, где наблюдается сходимость приземного ветра) окажет свое влияние на восточную, юго-восточную половину республики.

Ближе к концу недели погоду в западных областях Казахстана будет определять циклон из районов Скандинавии. Поэтому на западе страны местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

На остальную территорию республики будет влиять антициклон, с которым будет связано теплая погода, преимущественно без осадков.

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