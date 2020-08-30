Прием граждан онлайн провел аким Карагандинской области

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Женис Касымбек провёл очередной виртуальный приём граждан. В этот раз люди обратились с вопросами, относящимися к коммунальной сфере и общественному транспорту, передает Kazakhstan Today.

В частности, был затронут график движения 145-го автобуса и прозвучала просьба вернуть 012-й маршрут.

В Пришахтинск ходят два регулярных маршрута - №45 и 145, относящиеся к автопарку №5. С 17 августа увеличено количество графиков 45-го маршрута с 8 до 11 и с 14 до 18 - 145-го автобуса. Пока в Караганде нереально сделать так, чтобы водители работали в две смены: не хватает кадров", - ответил на вопрос карагандинки аким города Нурлан Аубакиров.

По его словам, 012-й маршрут можно будет вернуть после того, как автопарк закупит автобусы средней вместимости. И это есть в ближайших планах.

Получается, мы действуем в интересах автопарков? Они же должны работать так, чтобы было удобно горожанам. В сентябре у нас появится порядка 94 новых автобусов. Мы и дальше будем обновлять автопарк", - сказал Женис Касымбек.

Также на приёме прозвучали вопросы по реконструкции водопроводных сетей в селе Дубовка. Глава региона поручил разобраться и найти оптимальное решение.

Напомним, из-за пандемии коронавируса временно приостановлен личный приём граждан акимами областей, городов и районов, проводятся только онлайн-встречи.

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