Праздничные мероприятия пройдут в День Конституции в столице

Нур-Султан. 29 августа. Kazakhstan Today - Ряд концертов и мероприятий ожидается в столице в честь празднования 25-летия Конституции РК, передает Kazakhstan Today.

Коллектив столичной филармонии исполнит сразу два концерта. Один пройдет на сцене концертного зала "Астана" без зрителей. Трансляция будет вестись на телеканале "Kazakh TV" 30 августа, в 20.35, при поддержке телеканала "Хабар".

Второй концерт состоится на теплоходе 31 августа с 12.00 до 15.00. Судоходная компании "Есиль Астана" предоставила на безвозмездной основе теплоход. Жители и гости города смогут услышать различные произведения отечественных и зарубежных авторов на набережной реки Есиль, а также в прямом эфире социальных сетей филармонии города Нур-Султана, передает официальный сайт акимата.

В концертную программу войдут лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов. Среди них "Айттым салем, Каламкас" Абая, "Город" и "Отан" Мухамеджанова, "Казахский вальс" Хамиди, "Той сапар" Тлендиева, "Тауелсіз елім" Сартаева, "О, далам" Абдинурова, "Бейтаныс кыз" Отаршынова, "Кулагер" Бердыгулова, "Туган жер" Тажибаева, "Дархан дала" Еркимбекова, "Атамекен" Едресова, "Айналдым елім" Хасангалиева и другие.

В праздничном концерте примут участие симфонический оркестр; заслуженная артистка Республики Казахстан Майра Мухамедкызы; заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена "Курмет" Айгуль Косанова; деятели культуры Акбота Куснадин и Кунсулу Турлыбекова; лауреаты Государственной молодежной премии "Дарын" Нурбол Балапанов и Рустем Жугунусов; лауреаты международных и республиканских конкурсов Коркем Шолошова, Алтынбек Абильда, Бибигуль Тыныштык, Дихан Ильяшев, Саулежан Такзия, Айдын Жумабаев, Дастур Асылхан, Дос, Диана Маева, Муратбек Хайролда, Арайлым Ашимханова и другие.

Также 30 и 31 августа на площадке "Nur-Sultan Autocinema Festival" пройдет бесплатный показ популярных отечественных и зарубежных фильмов в формате уличного автокинотеатра. Он будет располагаться на территории парковки стадиона Astana Arena со стороны проспекта Кабанбай батыра.

Ориентировочно начало первых сеансов в 20.30, вторых - в 22.30.

Организаторы массовых мероприятий предупреждают, что всем посетителям необходимо придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических правил, использовать маски и санитайзеры, соблюдать дистанцию.

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