Праздничные мероприятия пройдут в День Конституции в столице

Коллектив столичной филармонии исполнит сразу два концерта. Один пройдет на сцене концертного зала "Астана" без зрителей. Трансляция будет вестись на телеканале "Kazakh TV" 30 августа, в 20.35, при поддержке телеканала "Хабар".
Второй концерт состоится на теплоходе 31 августа с 12.00 до 15.00. Судоходная компании "Есиль Астана" предоставила на безвозмездной основе теплоход. Жители и гости города смогут услышать различные произведения отечественных и зарубежных авторов на набережной реки Есиль, а также в прямом эфире социальных сетей филармонии города Нур-Султана, передает официальный сайт акимата.
В концертную программу войдут лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов. Среди них "Айттым салем, Каламкас" Абая, "Город" и "Отан" Мухамеджанова, "Казахский вальс" Хамиди, "Той сапар" Тлендиева, "Тауелсіз елім" Сартаева, "О, далам" Абдинурова, "Бейтаныс кыз" Отаршынова, "Кулагер" Бердыгулова, "Туган жер" Тажибаева, "Дархан дала" Еркимбекова, "Атамекен" Едресова, "Айналдым елім" Хасангалиева и другие.
В праздничном концерте примут участие симфонический оркестр; заслуженная артистка Республики Казахстан Майра Мухамедкызы; заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена "Курмет" Айгуль Косанова; деятели культуры Акбота Куснадин и Кунсулу Турлыбекова; лауреаты Государственной молодежной премии "Дарын" Нурбол Балапанов и Рустем Жугунусов; лауреаты международных и республиканских конкурсов Коркем Шолошова, Алтынбек Абильда, Бибигуль Тыныштык, Дихан Ильяшев, Саулежан Такзия, Айдын Жумабаев, Дастур Асылхан, Дос, Диана Маева, Муратбек Хайролда, Арайлым Ашимханова и другие.
Также 30 и 31 августа на площадке "Nur-Sultan Autocinema Festival" пройдет бесплатный показ популярных отечественных и зарубежных фильмов в формате уличного автокинотеатра. Он будет располагаться на территории парковки стадиона Astana Arena со стороны проспекта Кабанбай батыра.
Ориентировочно начало первых сеансов в 20.30, вторых - в 22.30.
Организаторы массовых мероприятий предупреждают, что всем посетителям необходимо придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических правил, использовать маски и санитайзеры, соблюдать дистанцию.
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