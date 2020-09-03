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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами

02.09.2020, 08:55 8425
Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 2 сентября ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.
 

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, лишь на западе и востоке погода преимущественно без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, шквал, на западе – туман, на севере и юго-востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области, днем в Северо-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, град, в Северо-Казахстанской области днем местами порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Днем местами в Костанайской, Алматинской областях, на севере Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Костанайской области во второй половине дня местами шквал. 
 
В Мангистауской области местами ожидается туман.
 
В Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областей сохранится сильная жара.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Атырауской области, на северо-западе Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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