Прохладная погода без осадков ожидается в выходные дни на большей части Казахстана

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Прохладная погода без осадков ожидается 5-7 сентября на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В предстоящие выходные дни северо-западный антициклон начнет оказывать влияние на западные и южные области Казахстана, принося с собой прохладную, но сухую погоду", - сообщает Казгидромет.

По прогнозу, понижение температуры воздуха днем до 17-25 тепла ожидается в южных регионах. На северные и восточные области продолжает поступать холодный воздух из районов Таймыра, который сохраняет невысокую температуру воздуха.

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