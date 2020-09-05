В Алматы усилят ограничения в выходные дни

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина №59 от 31 августа 2020 года, в Алматы 5, 6 сентября введут дополнительные ограничительные меры, передает Kazakhstan Today.

Так, будет приостановлена работа торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.

Также не будут работать непродовольственные и продовольственные крытые рынки.

Будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги.

Приостановят работу фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры, бассейны, тренажерные залы, спорткомплексы.

Не будут работать сауны и аттракционы на открытом воздухе.

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