В Алматы усилят ограничения в выходные дни

Так, будет приостановлена работа торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них.
Также не будут работать непродовольственные и продовольственные крытые рынки.
Будут закрыты салоны красоты, парикмахерские, СПА-центры, объекты, оказывающие косметологические услуги.
Приостановят работу фитнес-центры и спортивно-оздоровительные центры, бассейны, тренажерные залы, спорткомплексы.
Не будут работать сауны и аттракционы на открытом воздухе.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства