На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 7 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

На большую часть территории Казахстана оказывают влияние северный и южный циклоны, в связи с чем ожидаются местами дожди с грозами, лишь на юге и западе РК погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, ночью и утром в Акмолинской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях, днем в Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской и Атырауской областях с пыльной бурей.

В Алматинской области, днем в Карагандинской области местами гроза, в Жамбылской области местами туман.

В Карагандинской области местами ожидаются заморозки, 1-3 градуса.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Западно-Казахстанской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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