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Среди абитуриентов Алматы наиболее популярны медицинские, педагогические специальности и IT

10.09.2020, 19:31 7912
Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу в стране прием в колледжи имел ряд особенностей. В целях обеспечения безопасности здоровья абитуриентов и исключения массового скопления людей, зачисление в колледжи осуществлялось по суммарному конкурсному баллу аттестата, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщают в управлении образования Алматы, впервые прием документов осуществлялся через портал электронного правительства. Также абитуриенты имели возможность подавать документы непосредственно в колледж. Для этого были приняты все необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры.
 
Во всех колледжах приемными комиссиями формировался список абитуриентов с указанием оценок обязательных предметов (казахский или русский языки для 9 и 11 классов, история Казахстана), а также двух профильных предметов в зависимости от специальности, на которую поступает абитуриент. Для обеспечения прозрачности процедуры конкурса, данная информация размещалась на сайтах колледжей.
 

Исключение составили педагогические, медицинские специальности и специальности, требующие творческой подготовки. Здесь абитуриенты проходили специальные и творческие конкурсы", - пояснил руководитель отдела технического и профессионального обучения (ТиПО) управления образования города Асет Муханбетов.

 
На рабочие специальности зачисление осуществлялось по заявлению абитуриентов, только в случае возникновения конкурса, учитывался суммарный балл оценок аттестата.
 

Необходимо отметить, что самый высокий показатель конкурса наблюдался по медицинским, педагогическим специальностям и по IT-направлениям. Средний конкурс на них составил 3-4 человека на место", - отметил Асет Муханбетов.

 
Всего было принято 23 680 заявлений, зачислился 20 571 абитуриент. Из них по госзаказу зачислено 11 219 человек, в том числе по программе "Енбек" 2500 человек.
 

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