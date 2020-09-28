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Опубликовано заявление МИД РК в связи с эскалацией армяно-азербайджанского конфликта

27.09.2020 7291
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Республика Казахстан выражает глубокую обеспокоенность эскалацией армяно-азербайджанского конфликта, произошедшей 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел РК, опубликованном на сайте ведомства.
 

Призываем дружественные нам Азербайджанскую Республику и Республику Армения принять все меры для стабилизации ситуации, отказаться от использования силовых средств и приступить к переговорам. 

 
Готовы содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта на площадках международных организаций. Как действующий председатель СВМДА, предлагаем использовать имеющийся пакет мер доверия Совещания", - говорится в заявлении.
 

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