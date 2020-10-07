В Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая 8 октября стартует новый сезон

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая 8 октября, после длительного перерыва, распахнет свои двери для алматинцев и гостей города, передает Kazakhstan Today.

Концерт "Улы Абайга тагзым!" прозвучит на сцене театра в день открытия 87-го театрального сезона.

Вот уже 75 лет театр открывает свой сезон жемчужиной национального музыкального искусства оперой Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди "Абай".

В этом году, стремясь сохранить традицию, творческий коллектив ГАТОБ подготовил интересную, насыщенную концертную программу, посвященную 175-летию великого казахского поэта, философа, просветителя - "Улы Абайга тагзым!", в которой наряду с полюбившимися зрителям ариями, дуэтами и сценами из оперы "Абай", прозвучат и премьерные исполнения песен и романсов казахстанских композиторов Мукана Тулебаева, Латифа Хамиди, Сыздыка Мухамеджанова, Еркегали Рахмадиева, Нургисы Тлендиева, Капана Мусина на стихи великого поэта. Ранее эти произведения никогда не исполнялись в сопровождении симфонического оркестра, и мы надеемся, что новая аранжировка и новое прочтение песен затронут сердца наших слушателей и значительно обогатят золотой фонд национального вокального наследия", - сказала директор Ая Калиева.

В ближайшие дни октября зрителя ждет долгожданная премьера монооперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк" в постановке российского дуэта режиссера Алексея Смирнова и художницы Елены Бодровой. Спектакль поставлен на основе дневника 13-летней девочки-подростка, который стал историческим документом большой человеческой трагедии, обличающей нечеловеческое лицо войны. В 2020 году исполнилось 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне и 75 лет со дня смерти Анны Франк. Записи, сделанные в дневнике ребенком, до сих пор потрясают читателей всех возрастов и национальностей в иной раз больше, чем мастерски написанные опытными художниками книги. "Дневник Анны Франк" стал всемирным культурным достоянием, был переведен на 70 языков и включен в регистр "Память мира" программы ЮНЕСКО.

Драматургически опера построена от "мрака к свету", хотя сюжет диктует обратное. Контраст ощущается с первых нот: беззаботная болтовня героини о школе, об уроках сопровождается сложным потоком звукового поля, символизирующего предвестника близкой трагедии. И в дальнейшем, когда текст оперы повествует об ужасах происходящего, музыкальная часть произведения наоборот высветляется, символизируя душевный мир человека, противопоставляя его трагедии происходящего. Музыкальный язык оперы не простой, так как написан на стыке классического и современного композиторского стилей. Поэтому партию главной героини можно расценивать как очень непростую, требующей от исполнительниц хорошей вокальной выучки. Да и эмоциональная составляющая партии тоже непростая. Так как именно с помощью музыкальной линии композитор передает перепады в настроении подростка: от лирических чувств к озорству, от веселья к печали и трагедии", - пояснила Ая Калиева.

Главные партии в опере исполнят солистки ГАТОБ Венера Алпысбаева (сопрано) и Надия Наденова (сопрано). Дирижером постановщиком оперы выступит заслуженный деятель Казахстана Ерболат Ахмедьяров.

Готовясь к долгожданной встрече со зрителем и заботясь о его безопасности, театр ввел дополнительные правила посещения, которые предусматривают масочный режим, социальную дистанцию и новые условия рассадки в зрительном зале.

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