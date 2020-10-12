В Актау началось строительство новой мечети

В церемонии заложения первого кирпича нового здания приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы, сообщили в пресс-службе акима региона.
Как отметили в акимате, двухэтажное задние мечети будет построено с учетом всех современных требований. Общая площадь составит 19 260 квадратных метров. Одновременно совершать молитву смогут до 500 человек. На территории появится удобряя парковка на 300 автомобилей.
Глава региона пожелал успехов в благом деле, поблагодарил за инициативу, а также отметил важность строительства городской мечети.
Сегодня, в священную пятницу, заложен первый камень в фундаменте городской мечети. Я уверен, что мечеть "Ержан Хазрет" будет служить укреплению духовных ценностей нашего народа. Отрадно, что новая мечеть названа в честь видного религиозного деятеля, педагога-просветителя, выдающегося ученого-теолога. Он был одним из тех, чье имя известно народу благодаря непосильному вкладу в духовное развитие страны. Его личность известна не только в Казахстане, но и в таких странах, как Иран, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Россия", - сказал Трумов.
В пресс-службе также проинформировали, что строительство мечети планируется завершить к концу 2021 года.
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