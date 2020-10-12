В Актау началось строительство новой мечети

Актау. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в 39-м микрорайоне Актау заложили фундамент городской мечети, которая будет носить имя выдающегося религиозного деятеля Ержана Толегенулы, передает Kazakhstan Today.

В церемонии заложения первого кирпича нового здания приняли участие аким Мангистауской области Серикбай Трумов и председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы, сообщили в пресс-службе акима региона.

Как отметили в акимате, двухэтажное задние мечети будет построено с учетом всех современных требований. Общая площадь составит 19 260 квадратных метров. Одновременно совершать молитву смогут до 500 человек. На территории появится удобряя парковка на 300 автомобилей.

Глава региона пожелал успехов в благом деле, поблагодарил за инициативу, а также отметил важность строительства городской мечети.

Сегодня, в священную пятницу, заложен первый камень в фундаменте городской мечети. Я уверен, что мечеть "Ержан Хазрет" будет служить укреплению духовных ценностей нашего народа. Отрадно, что новая мечеть названа в честь видного религиозного деятеля, педагога-просветителя, выдающегося ученого-теолога. Он был одним из тех, чье имя известно народу благодаря непосильному вкладу в духовное развитие страны. Его личность известна не только в Казахстане, но и в таких странах, как Иран, Турция, Туркменистан, Узбекистан и Россия", - сказал Трумов.

В пресс-службе также проинформировали, что строительство мечети планируется завершить к концу 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства