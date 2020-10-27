Лжесотрудники банков обманывают казахстанцев

Тараз. 26 октября. Kazakhstan Today - В Таразе лжесотрудники банков обманывают горожан, передает Kazakhstan Today.

Они звонят потенциальным клиентам и пугают якобы взломом их личной карты, при этом просят все деньги перевести на другой счёт, сообщает " Хабар 24 ".

Только в этом месяце в службу безопасности одного из банков обратились около 30 обманутых клиентов. Между тем в полиции констатируют: количество интернет-мошенничеств в регионе увеличилось почти в 3 раза.

Как рассказала жительница города, несколько месяцев назад ей позвонили якобы сотрудники одного из банков и сообщили, что кто-то пытался вскрыть её карту. Для сохранности попросили перевести деньги на другую карту, озвучив специальный номер. Лжесотрудникам банка она перевела почти 300 тысяч тенге.

По информации службы безопасности одного из банков, только в этом месяце к ним обратились около 30 обманутых клиентов.

Поговорить с мошенниками попытались и сами специалисты. Попавшие в лапы мошенников суммы переводят самые разные. Например, один мужчина перевел лжесотрудникам банка около 4 млн тенге. Поэтому специалисты призывают никогда не озвучивать данные своих карточек и не называть трехзначное число на обороте.

В основном мошенники используют программу Gargona-интернет-телефония. Производят звонок, также могут поменять голоса. Звонят с номера, номер указан на карточке. Счета, которые используются мошенниками, находятся в России, Украине. К сожалению, ещё ни один мошенник не был задержан. В компетенцию службы безопасности не входит установление и задержание таких мошенников", - рассказывает сотрудник службы безопасности банка.

В полиции сообщили, что за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество интернет-мошенничеств возросло почти в 3 раза.

В ДП Жамбылской области зарегистрировано 150 фактов по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Интернет-мошенничество", - говорит начальник отдела УКП департамента полиции Талгат Кошкимбеков.

Из зарегистрированных преступлений раскрыли чуть больше половины. Нанесённый жителям ущерб по нераскрытым фактам составляет свыше 10 млн тенге.

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