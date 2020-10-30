В Казахстане в четверг сохранится неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане 29 октября 2020 года сохранится неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием ложбины циклона сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе и юге РК под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью, на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью туман, гололед, низовая метель.

В Павлодарской области местами ожидаются гололед, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области - днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, днем в Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Мангистауской с пыльной бурей.

В Алматинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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