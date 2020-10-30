Сельский аким в Павлодарской области нарушила карантин по птичьему гриппу, спрятав гусей от уничтожения

Павлодар. 29 октября. Kazakhstan Today - Аким Озерновского сельского округа Железинского района обвиняется в нарушении карантина по птичьему гриппу. Она нарушила, принятые ею же требования по изъятию и уничтожению больных птиц, передает Kazakhstan Today.

В связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц на территории села Озерное акимом Озерновского сельского округа Железинского района 1 октября 2020 года принято решение об установлении карантина на территории данного села, также в соответствие с ветеринарными требованиями было рекомендовано утилизировать всех птиц. Однако акимом Озерновского сельского округа Карлыгаш Абулгазиновой были допущены нарушения по изъятию и уничтожению больных птиц", - цитирует акима Железинского района Павлодарской области Каната Кашкирова издание Pavlodarnews.kz .

Он пояснил, что гражданский муж акима сельского округа спрятал 20 голов домашней птицы в заброшенном бесхозном доме.

По его словам, в настоящее время птица изъята и уничтожена, а на гражданского мужа сельского акима наложен административный штраф в размере 20 МРП.

Материалы на акима Озерновского сельского округа направлены для рассмотрения на совет по этике департамента агентства по делам государственной службы по Павлодарской области.

Всего в Железинском районе в связи с птичьим гриппом изъято и утилизировано более 10 тыс. голов домашней птицы.

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