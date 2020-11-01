Аким Карагандинской области поручил усилить контроль над ветеринарной и фитосанитарной безопасностью

Караганда. 19 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области действуют 18 ветеринарных станций и 195 ветеринарных пунктов. Их сеть будет расширяться. В 2021 году планируется сдать два новых объекта в Абайском и Нуринском районах. Однако в этой отрасли имеются проблемы. Пути их решения обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Об эпизоотической ситуации доложил руководитель Управления ветеринарии Кайрбек Турсынбеков, сообщили в пресс-службе областного акимата.

В этом году было сделано 3,6 млн прививок против болезней животных. Проведено 1,6 млн диагностических исследований. 608,5 тыс. голов КРС исследовано на бруцеллёз.

В пяти очагах после принятых оздоровительных мер сняты ограничения. В Нуринском районе проводились карантинные мероприятия из-за вспышки птичьего гриппа.

В области ведётся идентификация сельскохозяйственных животных. Домашний скот получает свои бирки и животных вводят в базу данных.

Отмечено, что за последние три года эпизоотический мониторинг показывает снижение неблагополучных пунктов по заразным болезням животных.

На регулярной основе в регионе ведётся фитосанитарный контроль. Специалисты Карагандинской областной карантинной лаборатории исследуют пробы на наличие вредителей и опасных объектов.

Аким области Женис Касымбек поручил усилить контроль над ветеринарной и фитосанитарной безопасностью.

Работа проводится, мы видим результаты. Но есть ещё определённые проблемы в ряде регионов, поэтому меры надо усилить. Это вопрос не только эпизоотической ситуации, но и продовольственной безопасности", - отметил глава региона.

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