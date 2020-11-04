Семей. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Семее во время строительства торгового центра обнаружили древние курганы, конструкции из дерева и обломки керамической посуды, передает Kazakhstan Today.

Древние курганы и предметы быта найдены во время строительства торгового центра в Семее, сообщает " Хабар 24 ".

Археологи предполагают, что архитектурный памятник относится к периоду железной эпохи и имеет тысячелетнюю историю. По их мнению, уникальных реликвий могло быть и больше. Однако они утеряны во время строительных работ, которые на этом месте идут уже 30 лет. Территорию занимал недостроенный спортивно-оздоровительный комплекс. А два года назад здесь начали возводить торговый центр.





Сейчас археологи совместно с компетентными органами разрабатывают проект, который позволит им изучить ценные исторические находки.

О случайной находке нам сообщили рабочие. На месте чётко прослеживаются следы четырёх курганов. 95% строений уничтожено. Остались только задние стены. Исходя из сходства с Иссыкским и Берельским курганами, мы можем предположить, что они относятся к третьему или четвёртому веку до нашей эры. Точную дату сможем установить после проведения радиокарбонного анализа", - сообщил археолог Айдын Жунисханов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства