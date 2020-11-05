В Алматы деревья закатали в асфальт

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы экоактивисты опубликовали фотографии деревьев, которые закатали в асфальт, передает Kazakhstan Today.

Информацию и фотографии на своей странице в Facebook опубликовала экоактивистка Салтанат Ташимова. По ее словам, это произошло на улице Жамакаева, 177, работы проводила строительная компания.

Они уничтожают деревья, замуровывают. Убили газон, траву, чтобы сделать себе паркинг", - написала Салтанат Ташимова.

После проверки на месте специалисты отдела охраны окружающей среды и экологии акима Медеуского района, а также сотрудники природоохранной полиции провели разъяснительную беседу с сотрудниками организации, которая проводила работы. Людям напомнили о правилах содержания и защиты зеленых насаждений Алматы.

В управлении зеленой экономики города дополнили, что руководителей компании привлекут к административной ответственности, а сама организация пообещала восстановить зеленые насаждения.

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