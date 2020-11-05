В Алматы мать троих детей объявили в розыск, а ее землю продали

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today-Жительницу Алматы - мать троих детей объявили в розыск, а ее земельный участок в Алматинской области продали. Вырученные деньги перечислят на счета ее детей, передает Kazakhstan Today.

Женщину объявили в розыск, а ее землю продали, так как она несколько лет не участвовала в судьбе своих троих детей, которые оказались в детском доме.

Женщина охарактеризована как человек, ведущий аморальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, сообщает телеканал КТК

В репортаже говорится, что ее дети были в детском доме. В настоящее время одного ребенка усыновили, второго ребенка забрал отец, а самый младший находится на патронате.

По информации пресс-службы департамента юстиции Алматы, в 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании с алматинки в пользу опекунов ее детей половины от имеющихся доходов. Но она не платила алименты.

В рамках исполнительного производства были приняты меры принудительного взыскания: выявление имущества, наложение на него арестов, ограничение на выезд.

В связи с отсутствием должника по месту прописки определением суда гражданка Ж. объявлена в розыск. Длительное неисполнение судебного акта образовало задолженность свыше 2 млн тенге. В процессе исполнительного производства установлено недвижимое имущество за должником в виде земельного участка, расположенного в Алматинской области", - сообщили в департаменте юстиции.

Земельный участок нашли, оценили и продали в судебном порядке.

В результате реализации имущества выручена сумма в размере 904 тысяч тенге, была распределена в счет частичного погашения долга. Работа по взысканию остатка долга продолжается", - отметили в ведомстве.

В связи с тем что семья, усыновившая ребенка, отказалась от претензий на алименты к биологической матери, вырученные от продажи земли деньги переведут на счета двух других детей.

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