Система Orphus

В Алматы мать троих детей объявили в розыск, а ее землю продали

04.11.2020 4375
Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today-Жительницу Алматы - мать троих детей объявили в розыск, а ее земельный участок в Алматинской области продали. Вырученные деньги перечислят на счета ее детей, передает Kazakhstan Today.
 
Женщину объявили в розыск, а ее землю продали, так как она несколько лет не участвовала в судьбе своих троих детей, которые оказались в детском доме.
 
Женщина охарактеризована как человек, ведущий аморальный образ жизни, злоупотребляющий алкоголем, сообщает телеканал КТК.
 
В репортаже говорится, что ее дети были в детском доме. В настоящее время одного ребенка усыновили, второго ребенка забрал отец, а самый младший находится на патронате.
 
По информации пресс-службы департамента юстиции Алматы, в 2016 году частный судебный исполнитель возбудил производство о взыскании с алматинки в пользу опекунов ее детей половины от имеющихся доходов. Но она не платила алименты. 
 
В рамках исполнительного производства были приняты меры принудительного взыскания: выявление имущества, наложение на него арестов, ограничение на выезд.
 

В связи с отсутствием должника по месту прописки определением суда гражданка Ж. объявлена в розыск. Длительное неисполнение судебного акта образовало задолженность свыше 2 млн тенге. В процессе исполнительного производства установлено недвижимое имущество за должником в виде земельного участка, расположенного в Алматинской области", - сообщили в департаменте юстиции. 

 
Земельный участок нашли, оценили и продали в судебном порядке. 
 

В результате реализации имущества выручена сумма в размере 904 тысяч тенге, была распределена в счет частичного погашения долга. Работа по взысканию остатка долга продолжается", - отметили в ведомстве. 

 
В связи с тем что семья, усыновившая ребенка, отказалась от претензий на алименты к биологической матери, вырученные от продажи земли деньги переведут на счета двух других детей.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая