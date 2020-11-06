Жителям столицы не нужно платить за парковку вдоль городской улично-дорожной сети

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Нужно ли платить за парковки ТОО "Парковочное пространство Астаны", пояснили в акимате, передает Kazakhstan Today.

Жителям столицы не нужно платить за парковочные места ТОО "Парковочное пространство Астаны", установленные вдоль городской улично-дорожной сети, исключение составляет бульвар Нуржол. О возврате средств будет сообщено дополнительно, сообщает официальный сайт акимата.

Сообщаем, что паркоматы организации "Парковочное пространство Астаны" не должны работать. Официального разрешения они не получали. Горожанам не нужно платить за данные места, за исключением бульвара Нуржол. Так как разрешение на работу паркоматов получено не было, средства в городской бюджет не начислялись, а по фактам, когда люди платили за самовольно установленные товариществом паркоматы, деньги перечислялись самому товариществу", - сообщил и.о. руководителя отдела управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Марат Есеркепов.

Управление транспорта направило письмо в департамент государственных доходов с целью принятия соответствующих мер согласно законодательству РК в отношении ТОО "Парковочное пространство Астаны".

На данный момент ждем решения департамента государственных доходов, и после получения ответа дополнительная информация по механизму возврата денежных средств, принятых за парковочные места, где не регламентирована платность, будет освещена в средствах массовой информации", - пояснил спикер.

Напомним, акиматом Нур-Султана за несоблюдение договорных обязательств и игнорирование требований подано заявление в суд о расторжении договора с ТОО "Парковочное пространство Астаны". Товарищество было неоднократно уведомлено о необходимости демонтажа оборудования, обращения были проигнорированы.

В связи с неоднократными нарушениями со стороны ТОО "Парковочное пространство Астаны" и жалобами со стороны жителей акиматом столицы было принято решение о приостановлении расширения проекта, подано заявление в суд о расторжении договора.

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