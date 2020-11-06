Школьники Жамбылской области вернутся к традиционному формату обучения

Тараз. 5 ноября. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Жамбылской области Салтанат Алибаева подписала постановление "О внесении изменений и дополнений в Постановление главного государственного санитарного врача Жамбылской области", передает Kazakhstan Today.

Так, согласно документу , разрешается "со второй четверти 2020-2021 учебного года: обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек".

Также разрешается посещение дежурных классов учениками 1-5 классов, "в международных школах - до 7 класса, по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей".

Кроме того, разрешается деятельность религиозных объектов, а также театров при условии заполняемости на 50%, но не более 100 человек в зале.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства