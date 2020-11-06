В Алматы презентовали проект по совершенствованию организации дорожного движения

Алматы. 5 ноября. Kazakhstan Today - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов презентовал проект по совершенствованию организации дорожного движения и повышению уровня дорожной безопасности в городе Алматы на 2020-2023 годы, передает Kazakhstan Today.

По словам Таймерденова, план состоит из 5 разделов и 38 пунктов.

Он охватывает вопросы повышения эффективности организации дорожного движения, повышения безопасности пешеходов, повышения безопасности улично-дорожной инфраструктуры, пробивки и реконструкции улично-дорожной сети, а также вопросы развития парковочного пространства", - написал глава ДП Алматы в Facebook.

Он рассказал, что сейчас проводится модернизация автоматизированной системы управления дорожным движением. Данная система обеспечит регулирование дорожного движения на перекрестках в режиме реального времени, с учетом фактической интенсивности движения по направлениям, подсчет статистики движения транспорта, работу табло обратного отсчета времени в онлайн режиме, приоритетный пропуск специализированного транспорта.

Управление на светофорных объектах в онлайн-режиме, с применением современного европейского оборудования и детекторов транспорта позволяют на 18-20% повысить пропускную способность перекрестков и уменьшить количество остановок транспортных средств на 20-40%. Также уменьшит количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 25-35% и количество дорожно-транспортных происшествий до 20%", - пояснил Таймерденов.

Согласно его информации, в городе функционирует 73 регулируемых пешеходных перехода с табло вызова.

В 2021 году предлагаем обустроить 70 регулируемых пешеходных переходов с кнопкой вызова пешеходами, которые исключают наезды на пешеходов и обеспечивают упорядоченный и безопасный переход через проезжую часть", - отметил полицейский.

Кроме того, планируется установка дорожных знаков с высокоинтенсивной световозвращающей пленкой, дополнительного освещения, шумовых полос, ограничителей скорости ударного воздействия, физических ограждений и др.

Строительство нерегулируемых пешеходных переходов позволяет снизить на 15-20% количество ДТП с участием пешеходов. Сегодня ведётся строительство 8 надземных пешеходных переходов", - добавил глава департамента.

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