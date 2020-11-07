Опубликован Атлас новых профессий в Казахстане

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - На портале Электронной биржи труда (ЭБТ) опубликован Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан по девяти основным отраслям экономики, передает Kazakhstan Today.

По прогнозам экспертов, составивших атлас, в будущем появятся 239 новых профессий, 129 - исчезнут, а 95 претерпят сильные изменения.

Кроме определения новых, трансформирующихся и исчезающих профессий, атлас содержит в себе анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда.

Разработка основной части Атласа проходила с февраля по сентябрь текущего года в рамках форсайт-сессий по 9 основным отраслям: нефтегазовая, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, горно-металлургический комплекс и строительство. Было привлечено более 2000 экспертов из отраслевых ассоциаций при участии профильных министерств. 3 ноября в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, при участии представителей профильных министерств были рассмотрены и приняты результаты атласа, которые на данный момент доступны каждому заинтересованному гражданину на ЭБТ", - сообщили в пресс-службе МТСЗ РК.

По ее информации, сейчас ведется разработка мобильного приложения для платформ IOS и Android.

Напомним, национальный проект "Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда" разработан в рамках предвыборной программы президента РК "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" и предложений, полученных в ходе общенациональной акции "Бiрге". Атлас направлен на улучшение результатов в области занятости и трудовых навыков, повышение актуальности программ подготовки, обучения в организациях технического и профессионального образования и высших учебных заведениях. Результаты Атласа станут ключевым ориентиром для учебных заведений при введении новых образовательных дисциплин.

Ознакомиться с атласом можно по ссылке: https://www.enbek.kz/atlas/

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