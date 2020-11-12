В акимате Алматы рассказали о переходе КСК на ОСИ

Алматы. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы проводится работа по переходу с КСК на объединение собственников имущества (ОСИ) или простое товарищество (ПТ) многоквартирного дома. О том, как внедряется данный механизм, в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев, передает Kazakhstan Today.

С начала этого года в силу вступили поправки в закон РК "О жилищных отношениях". Подзаконные акты к ним были утверждены в марте-апреле текущего года.

С учетом того, что в Алматы расположено 8,6 тыс. многоквартирных жилых домов, которые обслуживают порядка 870 органов управления (КСК, ПКСК, ПК, ТОО, ИП и другие), принята дорожная карта по реализации внесенных изменений и дополнений в действующее законодательство, утверждены графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений.

Однако в связи с введенным ЧП в Казахстане и последующих ограничительных мер на территории города, запрещающих проведение массовых мероприятий, проведение собраний было временно приостановлено.

По введению послабления ограничительных карантинных мер акимами районов города актуализированы графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений", - сказал Отыншиев.

На сегодняшний день мобильными группами проведено порядка 1,5 тыс. собраний с охватом 4,2 тыс. многоквартирных жилых домов, зарегистрировано 90 ОСИ и выбрано 168 ПТ.

Касательно модернизации жилищного фонда в управлении сообщают, что за время реализации государственной программы жилищно-коммунального развития "Нурлы жер" на 2020-2025 годы в период 2011-2020 годы ремонтом охвачено 1305 домов.

Заменено 300 лифтов в 138 домах. Также заключены договоры на капитальный ремонт по 62 домам, в том числе по 20 домам ведутся работы, ремонт завершен в 42 домах.

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