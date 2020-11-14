В Алматы задержали мужчину с пистолетом

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы военнослужащие Национальной гвардии задержали мужчину с пистолетом, передает Kazakhstan Today.





Инцидент произошел 11 ноября, около 22.00. От дежурного ЦОУ поступило сообщение о том, что на одной из улиц Медеуского района был замечен гражданин, который в руках держал оружие (по внешнему виду похожее на пистолет), сообщает Polisia.kz





Дежурный по войсковым нарядам воинской части 5571 Сабыржан Бейсен вместе с Куанышем Торгаевым, получив ориентировку, незамедлительно направились в район, где был замечен данный мужчина. Спустя время, схожий с ориентировкой гражданин был замечен на пересечении улиц Кунаева - Маметовой. Подозреваемый попытался скрыться, но в ходе преследования войскового наряда, мужчина был задержан.





На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа УП Медеуского района, где в присутствии понятых у 26-летнего гражданина были изъяты два газовых пистолета и один сигнальный пистолет с подбитым (затертым) номером.

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