Система Orphus

В Алматы задержали мужчину с пистолетом

13.11.2020 7264
В Алматы задержали мужчину с пистолетом
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы военнослужащие Национальной гвардии задержали мужчину с пистолетом, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел 11 ноября, около 22.00. От дежурного ЦОУ поступило сообщение о том, что на одной из улиц Медеуского района был замечен гражданин, который в руках держал оружие (по внешнему виду похожее на пистолет), сообщает Polisia.kz

Дежурный по войсковым нарядам воинской части 5571 Сабыржан Бейсен вместе с Куанышем Торгаевым, получив ориентировку, незамедлительно направились в район, где был замечен данный мужчина. Спустя время, схожий с ориентировкой гражданин был замечен на пересечении улиц Кунаева - Маметовой. Подозреваемый попытался скрыться, но в ходе преследования войскового наряда, мужчина был задержан. 

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа УП Медеуского района, где в присутствии понятых у 26-летнего гражданина были изъяты два газовых пистолета и один сигнальный пистолет с подбитым (затертым) номером.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая