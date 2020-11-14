Снег, мороз и гололёд: синоптики представили прогноз погоды на выходные

Нур-Султан. 13 ноября. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на предстоящие выходные, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, с 14 по 16 ноября в Казахстане ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Циклон с большим запасом влаги, с центром над Екатеринбургом будет определять погоду большей части Казахстана. Пройдут осадки, местами сильные, преимущественно снег, ожидается усиление ветра, в северной половине с метелью. В тыл циклону, на западные регионы страны, смещается холодный северо-западный антициклон - с 15 ноября прогнозируется прекращение осадков", - говорится в сообщении "Казгидромета".

С 15 ноября ожидается постепенное понижение температуры воздуха по всей территории республики, в ночные часы на большей части страны до 10-18 мороза, на юго-западе, юге, юго-востоке и востоке Казахстана до 2-13 мороза. В течение периода местами по территории республики ожидается туман, в южной половине - гололед.

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