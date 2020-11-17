Движение на мосту по шоссе Алаш в столице частично перекроют 16 ноября

Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане движение на мосту по шоссе Алаш частично перекроют 16 ноября, передает Kazakhstan Today.

16 ноября с 12.00 до 18.00 планируется перекрытие крайней правой полосы путепровода шоссе Алаш (мост по Богенбай батыра) в направлении Центрального рынка от улицы Валиханова, сообщили в городском акимате.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – говорится в распространенном сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана.

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