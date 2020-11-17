В Алматы запущено приложение по обсуждению гражданских инициатив

Алматы. 16 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе ХІІ Гражданского форума Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев сообщил о старте интерактивного приложения iAzamat, передает Kazakhstan Today.

16 марта текущего года для жителей и гостей Алматы была запущена бета-версия городского приложения iAzamat.

По словам разработчиков, приложение направлено на вовлечение жителей в позитивное изменение Алматы, в том числе по таким направлениям, как общественный транспорт, ремонт дорог, ЖКХ, благоустройство, озеленение, уборка улиц, освещение.

Данное приложение - это одна из площадок ведения диалога горожан с властями города. Горожане могут высказать свою позицию о том или ином проекте, обсудить, внести свои предложения. На первом этапе приложение создает платформу с учетом мнения горожан. Горожане могут высказаться в прямом эфире, в режиме онлайн. Сотрудники акимата и Центра развития города будут вести конструктивный диалог, отвечать на вопросы жителей", - отметил председателя правления "Центр развития города Алматы" Нуртас Каиров

Главная цель - реализация концепции "Слышащего государства" и построение безбарьерного диалога между властями и жителями города, оперативное уведомление о городских новостях и мероприятиях, подотчетность и открытость местных исполнительных органов.

Задачи:

- проведение обсуждений и голосований;

- проведение опросов среди горожан;

- использование современных информационных характеристик - QR-коды;

- полезный источник информации о жизни города;

- внедрение системы бонусов за активность (в разработке);

- интеграция с городскими сервисами DamuMed, City Bus, Almaty tourist для повышения качества жизни горожан (в разработке).

В приложении жители могут голосовать за городские проекты, принимать участие в обсуждениях городских инициатив и быть в курсе жизни мегаполиса. Выражая свое мнение, горожане помогают властям города принимать верные решения по развитию города.

С помощью приложения жители также могут получать актуальную информацию по разным направлениям, статистические данные о городе и т.д.

Мобильное приложение постоянно совершенствуется и улучшается. Свои идеи и пожелания по интерфейсу и функционалу отправляйте на электронный адрес iazamat@almatydc.kz", - отметили в пресс-службе акима.

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