В Петропавловске оштрафовали мужчину, который "лечил" травами, святой водой и обращением к духам

Петропавловск. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области оштрафовали приверженца оккультно-мистической организации, передает Kazakhstan Today.

Факт осуществления незаконной деятельности оккультно-мистической организации выявили в Петропавловске.

Житель Кызылжарского района, 1974 года рождения, в одном из домов областного центра по улице Жамбыла организовывал выезд местных жителей по святым местам за определенную сумму. По месту жительства принимал людей, обещая излечение путем очищения тела травами типа адраспан и святой водой, обращения к духам предков и многими другими приемами, характерными для этого запрещенного на всей территории РК оккультно-мистического течения", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По словам начальника управления по противодействию экстремизму ДП СКО подполковника полиции Руслана Жарасбаева, в отношении североказахстанца составлен административный протокол по статье КоАП РК "Участие в деятельности незарегистрированных в установленном порядке общественных, религиозных объединений, деятельность которых запрещена". Он подвергнут административному штрафу в размере 25 МРП.

В полиции отметили, что решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 5 февраля 2009 года деятельность ТОО "Ата жолы" ("Ак жол") запрещена на всей территории Республики Казахстан.

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