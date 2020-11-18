Вопросы усиления общественного контроля обсудили в ходе IX Гражданского форума

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня в Нур-Султане состоялся IX Гражданский форум, на котором были обсуждены вопросы усиления мониторинга со стороны неправительственных организаций и общественников в решении социально значимых вопросов, передает Kazakhstan Today.

С целью выявления потребностей и интересов населения, его социальных групп общественным советам необходимо выстроить активное взаимодействие с гражданами, представителями институтов гражданского общества, экспертами, представителями научной и творческой интеллигенции, руководителями предприятий, учреждений и организаций. Также следует организовывать консультации с общественностью в форме публичного обсуждения и изучения общественного мнения. Необходимо планировать данные консультации, определять приоритетные сферы деятельности и основные направления работы", - сказал в ходе выступления директор частного учреждения "Integrity Astana" Жанат Нургалиев.

По словам заместителя акима столицы Бахтияра Макена, с целью реализации одного из принципов деятельности общественных советов - публичности - необходимо активно использовать интернет-ресурсы госорганов.

Глава государства в своем послании отметил необходимость принятия закона "Об общественном контроле", призванного обеспечить открытость и подотчетность обществу государственных органов и квазигосударственного сектора. Нужно создать необходимые условия для общественного мониторинга деятельности субъектов естественных монополий, проводить системную работу по своевременному размещению в открытом доступе понятной и достоверной информации и определить круг ответственных должностных лиц", - сказал Бахтияр Макен.

Кроме того, в ходе обсуждений был затронут проект "Бюджет участия".

По данному направлению внесено предложение разработать сервисную базу по методу "Один дом - одно объединение - один счет" на базе открывшегося Центра жилья", - добавили в пресс-службе столичного акимата.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства