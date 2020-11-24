Проекты по модернизации объектов теплоснабжения реализуются в Акмолинской области

Кокшетау. 23 ноября. Kazakhstan Today - В регионах Акмолинской области ведется активная работа по ремонту и реконструкции объектов теплоснабжения, которые позволят улучшить условия жизни населения, передает Kazakhstan Today.

В этом году в городе Щучинске обновлено пять с половиной километров тепломагистрали. На систему теплоснабжения туристического региона из областного бюджета выделили 2 миллиарда тенге. Предоставленные на ремонт котельной средства направили на восстановление здания и приобретение дополнительного оборудования. Таким образом, мощность объекта достигла 50 гигакалорий", - сообщает пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области.

Работу отопительного котла, объем сжигаемого топлива, как рассказали в ведомстве, теперь контролируют посредством новой цифровой системы. Такой механизм позволит осуществлять непрерывный круглосуточный контроль за работой котельных. Подсчитав количество израсходованного топлива, можно предотвратить незаконные хищения тепла.

Этот объект обеспечивает теплом почти 4 тысячи жителей. Проведенный ремонт позволил увеличить мощность котельных и обеспечить централизованным теплоснабжением три многоэтажных жилых дома.

Сейчас собственники квартир подключены к системе отопления. Мощность котла вполне достаточная. В доме 60 по улице Абылай-хана были недостатки во внутреннем трубопроводе. Мы совместно с кооперативом собственников квартир ликвидировали этот пробел", - проинформировал аким Бурабайского района Асет Муздыбаев.

В УВП также рассказали, что в поселке Бурабай также приобретены два новых котла, вырабатывающих 20 гигаколорий тепла. Данные устройства будут запущены уже в следующем году.

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