Госцентр поддержки национального кино возглавил Есетжан Косубаев

Есетжан Косубаев работал в органах государственного управления, возглавлял Министерство культуры, информации и спорта РК, руководил общественными структурами и медиакомпаниями, выступал организатором различных проектов в сфере культуры, сообщили в Госцентре поддержки национального кино.
Родился в 1955 году в Алма-Ате. В 1980 году окончил исторический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. Принимал участие в организации и проведении крупных международных мероприятий, общественных акций и форумов искусств. В разные годы был генеральным директором продюсерской фирмы "АРТ-Центр", продюсером и ведущим ретрофестиваля "Алматы - моя первая любовь", стоял у истоков создания международного музыкального фестиваля "Азия дауысы". Входил в попечительский совет проекта "Асыл мура", благодаря которому удалось восстановить свыше 1,5 тыс. архивных записей с произведениями выдающихся казахских композиторов.
В течение ряда лет возглавлял культурно-общественные институты. Имеет опыт работы руководителя коммерческих и финансовых структур. Работал заместителем генерального директора Фонд культурного, социального и научно-технического развития Казахстана, вице-президентом Детского благотворительного фонда "Бобек", президентом общественного фонда Kazenergy. Являлся председателем правления АО "Алтын-Алма", членом правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".
Имеет большой опыт работы в органах государственного управления. В 2002 году назначен руководителем пресс-службы администрации главы государства. В 2004 году - заведующий отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики администрации президента РК. С 2004 по 2006 годы - министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан.
Есетжан Муратович участвовал в становлении и развитии отечественных медиаструктур, кино и телевидения. Возглавлял совет директоров компании "Рауан Медиа Групп". В 1998 году стал генеральным директором Первого международного кинофестиваля "Евразия" - крупнейшего кинофорума Центрально-Азиатского региона. Является членом Евразийской телевизионной академии (Москва). В 2001 году назначен председателем правления ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана" - ведущей медиакорпорации Казахстана.
В творческой биографии Косубаева есть и личный актерский опыт, в том числе исполнение главной роли в фильме известного советского режиссера Юрия Чулюкина "И в шутку, и всерьёз..." (1963 год). В настоящее время является независимым директором и членом совета директоров крупнейшей киностудии страны - АО "Казахфильм" имени Шайкена Айманова.
Награждён орденами "Курмет", "Достык" 2-й степени, "Долг и честь" Российского комитета ветеранов Чернобыля, а также многочисленными медалями и почетными знаками, среди которых Знак ЦК ВЛКСМ "Трудовая доблесть", Почетный знак "Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, медали "Шапагат", "10 лет Независимости РК", "20 лет Конституции РК" и многие другие. Имеет целый ряд благодарственных писем от президента Республики Казахстан.
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