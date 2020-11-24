Госцентр поддержки национального кино возглавил Есетжан Косубаев

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - Приказом министра культуры и спорта РК Есетжан Косубаев назначен председателем правления некоммерческого акционерного общества "Государственный центр поддержки национального кино". Сегодня ответственный секретарь Минкультуры Бакытжан Темирболат представил коллективу Киноцентра нового руководителя, передает Kazakhstan Today.

Есетжан Косубаев работал в органах государственного управления, возглавлял Министерство культуры, информации и спорта РК, руководил общественными структурами и медиакомпаниями, выступал организатором различных проектов в сфере культуры, сообщили в Госцентре поддержки национального кино.

Родился в 1955 году в Алма-Ате. В 1980 году окончил исторический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова. Принимал участие в организации и проведении крупных международных мероприятий, общественных акций и форумов искусств. В разные годы был генеральным директором продюсерской фирмы "АРТ-Центр", продюсером и ведущим ретрофестиваля "Алматы - моя первая любовь", стоял у истоков создания международного музыкального фестиваля "Азия дауысы". Входил в попечительский совет проекта "Асыл мура", благодаря которому удалось восстановить свыше 1,5 тыс. архивных записей с произведениями выдающихся казахских композиторов.

В течение ряда лет возглавлял культурно-общественные институты. Имеет опыт работы руководителя коммерческих и финансовых структур. Работал заместителем генерального директора Фонд культурного, социального и научно-технического развития Казахстана, вице-президентом Детского благотворительного фонда "Бобек", президентом общественного фонда Kazenergy. Являлся председателем правления АО "Алтын-Алма", членом правления Национальной экономической палаты Казахстана "Союз "Атамекен".

Имеет большой опыт работы в органах государственного управления. В 2002 году назначен руководителем пресс-службы администрации главы государства. В 2004 году - заведующий отделом по связям с общественностью и прессой управления внутренней политики администрации президента РК. С 2004 по 2006 годы - министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан.

Есетжан Муратович участвовал в становлении и развитии отечественных медиаструктур, кино и телевидения. Возглавлял совет директоров компании "Рауан Медиа Групп". В 1998 году стал генеральным директором Первого международного кинофестиваля "Евразия" - крупнейшего кинофорума Центрально-Азиатского региона. Является членом Евразийской телевизионной академии (Москва). В 2001 году назначен председателем правления ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана" - ведущей медиакорпорации Казахстана.

В творческой биографии Косубаева есть и личный актерский опыт, в том числе исполнение главной роли в фильме известного советского режиссера Юрия Чулюкина "И в шутку, и всерьёз..." (1963 год). В настоящее время является независимым директором и членом совета директоров крупнейшей киностудии страны - АО "Казахфильм" имени Шайкена Айманова.

Награждён орденами "Курмет", "Достык" 2-й степени, "Долг и честь" Российского комитета ветеранов Чернобыля, а также многочисленными медалями и почетными знаками, среди которых Знак ЦК ВЛКСМ "Трудовая доблесть", Почетный знак "Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, медали "Шапагат", "10 лет Независимости РК", "20 лет Конституции РК" и многие другие. Имеет целый ряд благодарственных писем от президента Республики Казахстан.

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