Дрифт на пешеходной зоне набережной устроил житель Актау

Как сообщает региональное издание "Лада", полицейские уже установили личность правонарушителя.
В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола по части 1 статьи 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования), по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды)).
В общей сложности водителю грозит штраф в размере 43 месячных расчетных показателей - это 119 454 тенге.
Машина водворена на штрафную стоянку.
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