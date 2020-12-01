В Алматы детям из малообеспеченных семей недоплатили пособия на 2,8 млн тенге

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - Прокуратура Алатауского района Алматы выявила нарушения законности в сфере финансовой помощи детям из социально незащищенных и малообеспеченных семей, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что в школах Алатауского района обучаются 586 детей из вышеуказанной категории, 410 из которых получили лишь по 23 000 тенге вместо положенных 30 000 тысяч тенге, общая недополученная сумма - более 2,8 млн тенге.

По акту надзора виновные лица наказаны, восстановлены права 410 несовершеннолетних и произведено доначисление в сумме 2,8 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры.

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