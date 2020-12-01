Багдат Мусин поделился впечатлением от посещения ЦОНа

Нур-Султан. 30 ноября. Kazakhstan Today - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, проверил работу ЦОНа, посетив его как клиент, передает Kazakhstan Today.

В очередной раз понял: ездить, когда тебя не ждут, - самый эффективный способ ознакомиться с обстановкой", - написал Багдат Мусин в Facebook .

Министр озвучил недостатки работы ЦОНа, с которыми столкнулся во время его посещения.

Около ЦОНов наплодились "помогайки", ларьки, где помогают выпустить ЭЦП и получить услуги егов за деньги. В период пика пандемии закрыли зоны самообслуживания в ЦОНах, но сейчас уже видно, что это было далеко не правильное решение. Ведь люди в этих ларьках теперь толпятся, риск заражения никуда не ушёл, ещё и деньги теперь приходится платить за услуги, которые получали бесплатные", - рассказал он.

В результате было принято решение в течение недели восстановить все зоны самообслуживания.

Лучше в ЦОНах будем работать над санитарной обстановкой и контролировать ее, чем просто делать вид будто помогаем в борьбе с пандемией", - подчеркнула глава МЦРИАП.

Кроме того, министр рассказал, что обстановка в санузлах "оставляет желать лучшего". Было принято решение обеспечить финансирование их ремонт и ввести практику фотографирования санузлов каждый час, отправлять фото руководителям и в ситуационный центр.

Мусин поручил лишить региональных и районных руководителей НАО "Правительство для граждан" "роскошных кабинетов с отдельными персональными санузлами".

Руководитель с клиентом должны ходить в один санузел, тогда думаю ситуация будет другая", - считает министр.

Еще одна проблема, которую озвучил министр, - столпотворение около ресепшна.

Она возникает, потому что талон выдают только после консультации. И при мне не менее 5 человек для того, чтобы распечатать справки. Решено: по востребованным услугам сделать отдельные лендинг-страницы со всеми подсказками: "Что делать, когда потерял удостоверение?", "Что делать, когда у тебя на квартире в прописке обнаружен незнакомый человек?" и т.д. А для распечатки справок будут возвращены старые добрые инфокиоски, куда можно вставить удостоверение, отсканировать его и распечатать любую справку или подать заявку на услугу", - отметил он.

Мусин также отметил: для того чтобы узнать готовность документа, гражданам необходимо звонить в ЦОН.

Хотя еще в 2008 году по рекомендации Тимура Жунусова сделали СМС-уведомление о готовности документов и об уведомлении о том, что их можно забрать. Решено: будет в кратчайшие сроки восстановлен сервис по СМС-уведомлению клиентов", - заявил он.

Также было решено сделать бронь в очередь обязательной только тогда, "когда фокус-группа (куда войдут люди из разных возрастов) сможет ею воспользоваться". Министр пояснил, что часто люди, заранее забронировавшие место, сталкиваются с очередью из тех, кто бронь заранее не оформлял.

Извините, что раньше не пошёл по ЦОНам. Ходил, но инкогнито не получалось. Да и в целом приоритетно работал с командой еGov. Думал по переводу в онлайн всех услуг, чтоб вообще надобности ходить в ЦОН не было. Но признаю, что для взрослого поколения поход в ЦОН пока намного естественнее, поэтому будем дальше работать над комфортом при оказании услуг", - поделился Мусин.

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