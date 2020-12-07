В ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение на 7 декабря объявили в пяти областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В Костанайской области 7 декабря местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Актюбинской области местами ожидается туман. В Актобе туманно будет ночью и утром 7 декабря. Вероятность шторма - 85-90%.

Ночью 7 декабря на севере Мангистауской области сохранится сильный мороз - до 22°С. Вероятность шторма - 90-95%.

В Акмолинской области местами ожидается туман, туманно будет и в столице республики Нур-Султане. Вероятность шторма составляет 85-90%.

В Северо-Казахстанской области и Петропавловске также прогнозируется туман. Вероятность шторма составляет 90-95%.

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