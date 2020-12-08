Снег и потепление ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 8-10 декабря 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По информации синоптиков, в ближайшие три дня в Казахстане ожидается снег и повышение температуры воздуха.

Ложбина циклона, продвигающаяся из районов Обской губы на территорию Казахстана, принесет с собой осадки в виде снега и повышение температуры воздуха. Местами будут наблюдаться туманы, гололед, усиление ветра с метелями", - говорится в сообщении.

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