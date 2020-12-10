Английский суд снял ограничения с активов Булата Утемуратова

Нур-Султан. 9 декабря. Kazakhstan Today - В результате переговоров между представителями Булата Утемуратова и БТА Банка было подписано конфиденциальное соглашение, согласно которому банк обязался отозвать свой иск, передает Kazakhstan Today.

По данному соглашению приказ английского суда о наложении ограничительных мер на активы Булата Утемуратова был снят", - пишет Verny Kapital .

Cогласно информации, основанием для урегулирования иска БТА Банка против Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний, является договоренность о предоставлении документов, подтверждающих непричастность Булата Утемуратова и связанных с ним лиц и компаний к делу об отмывании денежных средств, выведенных Мухтаром Аблязовым, его соучастниками и связанными с ними лицами и компаниями из БТА Банка. Часть существенных документов была представлена до подписания указанного соглашения.

Стороны также договорились сотрудничать по вопросу обмена любыми данными, которые могут оказаться полезными в реализации БТА Банком мер по возврату своих денежных средств.

Я удовлетворен отменой решения английского суда о наложении ограничений на мои активы и отзывом иска БТА Банка. Наша группа юристов в короткие сроки провела работу по сбору ключевых доказательств моей непричастности", - прокомментировал решение суда Булат Утемуратов.

Ранее в СМИ появилась информация о заявлении беглого экс-банкир Мухтара Аблязова, что казахстанский миллиардер Булат Утемуратов якобы находится под домашним арестом. Позже стало известно, что суд Британии заморозил активы Утемуратова на сумму около $5 млрд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства