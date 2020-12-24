"Алматы наш!": полиция разыскивает вооруженных парней, попавших на видео

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - В соцсетях распространилось видео, на котором молодые люди выкрикивают: "Алматы наш!" и стреляют из пистолета в воздух. Полиция установила личность автора ролика, передает Kazakhstan Today.

Instagram появилось видео, на котором молодой человек выкрикивает: "Алматы наш!" и производит выстрел из пистолета из окна многоэтажного дома. Затем, уже в ночной время, на улице мужчина выстреливает из пистолета в воздух.









Судя по кадрам, видео снято в Алматы.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, личности фигурантов видеоролика установлены. Они будут задержаны и привлечены к ответственности за совершенное противоправное деяние.

Будет дана правовая оценка их действиям. Мы обязательно установим, какое оружие фигурировало на видео. Установим его истинную принадлежность и происхождения", - уточнили полицейские.

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