В Петропавловске военнослужащий спас женщине жизнь

Петропавловск. 23 декабря. Kazakhstan Today - Военнослужащий железнодорожного пункта пропуска "Мамлютка" департамента пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области младший сержант Нурбек Сатенов оказался в нужное время в нужном месте, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Петропавловск.news , военнослужащий находился в супермаркете, когда заметил толпу посетителей и отправился посмотреть, что случилось. На полу он увидел женщину, у которой случился приступ эпилепсии.

Нурбек Сатенов тут же взял лежавшую на прилавке ложку, вытащил язык пострадавшей, и держал до окончания приступа. Прибывшие медики поблагодарили младшего сержанта. По их словам, женщина могла задохнуться от спазмов.

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