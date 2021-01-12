В ряде областей объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 11 января. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидается метель. Ветер восточный, северо-восточный, 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

12 января в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

12 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Вероятность шторма составляет 85-90%.

12 января в Акмолинской области на большей части ожидается снег. Местами метель, туман. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду.

12 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

12 января в Карагандинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 70-75%.

12 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидается метель. Ветер восточный, северо-восточный, 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

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