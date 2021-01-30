В Алматы многодетным матерям дали право бесплатно ездить в общественном транспорте

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматы расширили категории лиц, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте Алматы, передает Kazakhstan Today.

Инициатива о расширении перечня категорий лиц, которым предоставляется льготный проезд на городском общественном транспорте, была предложена акиматом Алматы в ходе внеочередной II сессии маслихата VII созыва. Депутаты отметили, что это верное решение и единогласно поддержали.

Льготный проезд в городском общественном транспорте (кроме такси), помимо имеющихся 9 категорий, также будет предоставлен дополнительно горожанам, относящимся к следующим трем категориям: ветеранам боевых действий на территории других государств; многодетным матерям, награжденным подвеской "Алтын алка" и "Куміс алка"; лицам, сопровождающим детей-инвалидов до восемнадцати лет, сообщили в акимате.

На сегодня в Алматы количество лиц, сопровождающих детей-инвалидов до 18 лет составляет 1161 человек (50% льгота) и многодетных матерей, награжденных подвеской "Алтын алка" и "Куміс алка", - 4663 человека (бесплатный проезд).

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