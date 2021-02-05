После смерти девочки от антисептика начались массовые увольнения в центре поддержки детей

Павлодар. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Павлодаре пять сотрудников Регионального центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, уволены, шестой также заявил об отставке после того, как их воспитанницы выпили на Новый год антисептик, и одна из них умерла, передает Kazakhstan Today.

Приняты меры дисциплинарного взыскания к сотрудникам, сообщил руководитель управления образования Павлодарской области Динислам Болатханулы.

На Новый год три девочки-подростка выпили антисептик, разведенный в воде. 2 января одна из них в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, где умерла, несмотря на усилия медиков. В тот же день были госпитализированы еще две воспитанницы этого учреждения с отравлением, но им удалось вылечиться.

Девочки рассказали, что 1 января вечером они втроем выпили по 2,5 стакана разведенного водой антисептика. Ночь провели спокойно, их ничего не беспокоило, но с утра появилась тошнота, многократная рвота, сильные боли. Медицинский персонал и воспитатель об этом прошествии не знали.

После произошедшего в Детском центре поддержки провели проверку.

По ее результатам строгие выговоры объявлены заместителю руководителя центра, воспитателю, медсестре. По словам главы управления образования, медсестра, два помощника, воспитатель и сторож уволились по собственному желанию. Директор центра подал заявление об отставке.

Принято решение усилить контроль за деятельностью этих учреждений. В регионе два таких центра - в Павлодаре и Экибастузе, в них находятся 73 воспитанника в возрасте от трех до 18 лет. В Павлодаре - 29 детей, в Экибастузе - 44 ребенка. Это сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, безнадзорные и беспризорные, с девиантным поведением.

Будет рассмотрена возможность определения детей из этих центров, обучающихся в колледжах, в общежития учебных заведений, с возложением обязанностей опекуна на руководителей колледжей.

Рассмотрен также вопрос о круглосуточном дежурстве вместе с сотрудниками полиции в центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На первых руководителей детских учреждений возложили ответственность за безопасность детей. Запланирована работа с неблагополучными семьями, помощь которым будут оказать психологи, передает " Спутник ".

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Кроме того, управлением образования разрабатывается проект по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В ближайшее время он будет принят и внедрен в каждом учреждении образования", - сказал Динислам Болатханулы.

Начато досудебное расследование по статьям 105 (Доведение до самоубийства), а также 371 (Халатность) УК Республики Казахстан.

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