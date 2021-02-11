Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - В большинстве областей Казахстана в среду ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по территории РК ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица, в Костанайской, Карагандинской областях местами туман.

В Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью и утром местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, с низовой метелью.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области с метелью.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель. В Алматинской, Кызылординской областях местами - туман.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный мороз, -27 градусов) в Нур-Султане занятия в школах для учащихся с 0- по 4-е классы I смены переходят на дистанционный формат.

Кроме того, на дистанционный формат перевели учеников с 0-го по 4-й классы первой смены в Костанае, с 0-го по 5-й классы первой смены - в Караганде и Темиртау.

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