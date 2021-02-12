Система Orphus

Азизов назначен управляющим директором Правительства для граждан

11.02.2021 10504
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Байрам Азизов назначен управляющим директором госкорпорации "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.
 
Азизов будет заниматься вопросами коммуникаций, выполнять задачи построения сервиса и создания позитивного имиджа госкорпорации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
 
Сообщается, что до назначения он был исполнительным директором рекламного агентства TAG media.
 

Много лет его профессиональная деятельность была связана с построением внешних и внутренних коммуникаций в крупных компаниях, последнее время являлся внештатным советником Багдата Мусина - министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - прокомментировали в пресс-службе. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая