Азизов назначен управляющим директором Правительства для граждан

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Байрам Азизов назначен управляющим директором госкорпорации "Правительство для граждан", передает Kazakhstan Today.

Азизов будет заниматься вопросами коммуникаций, выполнять задачи построения сервиса и создания позитивного имиджа госкорпорации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Сообщается, что до назначения он был исполнительным директором рекламного агентства TAG media.

Много лет его профессиональная деятельность была связана с построением внешних и внутренних коммуникаций в крупных компаниях, последнее время являлся внештатным советником Багдата Мусина - министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - прокомментировали в пресс-службе.

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